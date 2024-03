Julian Assange (52) har forsøkt å hindre utleveringen, og anket en utleveringsordre som Storbritannias daværende innenriksminister Priti Patel signerte i 2022.

Domstolen har besluttet å utsette behandling av saken i tre uker, i påvente av at USA legger fram «tilfredsstillende lovnader» om at Assanges ytringsfrihet skal bli beskyttet, og at han ikke skal få dødsdom om han blir dømt. Dersom han blir utlevert til USA, risikerer han å bli tiltalt for spionasje.

Siktelsen dreier seg om Wikileaks' publisering i 2010 av de hemmelige dokumentene om USAs krigføring. Også et videoopptak av to journalister som ble drept i et amerikansk helikopterangrep, ble publisert.

Amerikansk påtalemyndighet mener Assange hjalp den daværende amerikanske etterretningsanalytikeren Chelsea Manning med å stjele hemmelige dokumenter. Liv ble angivelig satt i fare da disse ble offentliggjort.

Saken er Assanges siste ankemulighet i Storbritannia, og støttespillerne fryktet før tirsdagens kjennelse at han raskt ville blitt satt på et fly til USA om han ikke fikk medhold.

Assange har sittet i det britiske høysikkerhetsfengselet Belmarsh i fem år. Før det tilbrakte han sju år i Ecuadors ambassade i London, der han søkte tilflukt.