– Vi har ofte vært enige, men vi har også vært uenige. Vi har klart å overvinne uenighetene. Jeg håper at vi kan overvinne dem også nå, men vi kommer til å gjøre det som trengs for å beskytte landet vårt, sier Netanyahu i et intervju på det amerikanske fjernsynsprogrammet «Dr. Phil Primetime».

Onsdag advarte Biden om at han ville stanse noen våpenleveranser til Israel dersom landet går videre med den lenge varslede bakkeinvasjonen i Rafah, en by lengst sør på Gazastripen. Ifølge FN har over 1,1 millioner internt fordrevne palestinere søkt tilflukt der.

Torsdag kommenterte Netanyahu den amerikanske presidentens uttalelse slik:

– Hvis vi må stå alene, så kommer vi til å stå alene, sa Netanyahu.

Senere torsdag uttalte også det israelske forsvarets talsmann Daniel Hagari seg. Han sa at Israel har nok våpen til å kunne «fullføre oppdraget i Rafah».

I intervjuet med Dr. Phil sier Netanyahu at israelske styrker har ødelagt 20 av Hamas' 24 bataljoner til nå. Målet er å nedkjempe Hamas i Rafah, sier statsministeren, som også opplyser at israel har mistet flere hundre soldater i kampene på Gazastripen.