– Vi har en klar og enkel holdning når det gjelder Kinas territorielle integritet. Ja, Taiwan er Kina, sa Serbias president Aleksandar Vucic da han mottok Xi.

Møtet finner sted i Serbias hovedstad Beograd. Serbia har et godt forhold til Kina, som har investert mye i infrastruktur og tungindustri i landet.

Tirsdag var Xi på besøk i Frankrike hvor han blant annet har diskutert en løsning på problemene knyttet til Irans atomprogram sammen med Frankrikes president Emmanuel Macron. Det to presidentene tok også til orde for en konkret tostatsløsning for Israel og palestinerne.

Macron tok også med seg sin gjest til fjellkjeden Pyreneene i det sørvestlige Frankrike.