Samtalene med franske ledere risikerer å bli preget av uenighet om krigen i Ukraina og om økonomiske konflikter. De skal også handle om Midtøsten og klima, ifølge meldinger fra den franske presidentens kontor.

Møtene med president Emmanuel Macron og EU-kommisjonens leder Ursula von der Leyen skal holdes mandag. Etter det fortsetter han til Serbia og Ungarn, der Xi møter noen av Europas mest Kina-vennlige ledere.

På forhånd har Macron sagt at alt må gjøres for at Kina blir involvert i de store globale spørsmålene, slik at landet kan bidra til verdens stabilitet og internasjonal orden.

Serbia har et tett samarbeid med Kina og er også med på det store kinesiske infrastrukturprosjektet – Belte-vei-initiativet – som er ment å bli en slags moderne silkevei mellom Asia og Europa.

Regjeringen til Viktor Orban i Ungarn er også regnet som Kina-vennlig, og i likhet med Serbia er landet med i Belte-vei-initiativet.