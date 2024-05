– Verdenssamfunnet er helt avhengig av media for å få troverdig informasjon om situasjonen. Å forby et nyhetsmedium som Al Jazeera er et direkte angrep på pressefriheten, sier Eide (Ap) til TV 2.

Beslutningen i den israelske regjeringen var enstemmig, opplyser statsminister Benjamin Netanyahu i en melding på X/Twitter søndag.

Til stede i Gaza

Al Jazeera har spilt en viktig rolle i pressedekningen av krigen på Gazastripen ettersom det er ett av få medier som fortsatt har egne journalister og fotografer inne i det palestinske området.

Flere av kanalens journalister er drept og såret i israelske angrep.

Israel har lenge anklaget Al Jazeera for å være ensidig og partisk, og allerede for ti år siden tok daværende utenriksminister Avigdor Lieberman til orde for å forby kanalen å operere i Israel.

TV-kanalen har hovedkontor i Qatar, landet som også huser Hamas' eksilledelse, og som er megler i forhandlingene mellom Israel og Hamas.

TV-kanalen er offentlig finansiert, og stengingen av Al Jazeeras kontorer i Israel kan også føre til et mer anspent forhold mellom Israel og Qatar.

Sender fortsatt

Det er ikke klart når forbudet skal iverksettes og om det er midlertidig eller permanent. Få minutter etter Netanyahus kunngjøring sendte Al Jazeeras engelskspråklige kanal direkte fra israelsk-okkuperte Øst-Jerusalem.

Nylig vedtok den israelske nasjonalforsamlingen en ny lov som åpner for at utenlandske rikskringkastinger kan bli stengt midlertidig hvis de vurderes som en trussel mot den nasjonale sikkerheten i forbindelse med Israels krig på Gazastripen.

Israel regner seg som Midtøstens eneste demokrati med full ytringsfrihet, og i flere land har det vært sterke reaksjoner på Israels planer om å forby Al Jazeeras virksomhet.