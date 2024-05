– Vi er dypt bekymret over dette lovforslaget og hva det kan gjøre med tanke på å undertrykke motstemmer og ytringsfrihet, sier talsmann John Kirby for USAs nasjonale sikkerhetsråd.

– Vi vil nødig se noe som helst lovforslag som vil svekke ytringsfriheten i Georgia eller gjøre det vanskeligere for det georgiske folket å uttrykke seg, legger han til.

Landet ved Svartehavet har vært preget av masseprotester mot regjeringen siden 9. april, etter at regjeringspartiet Georgisk drøm innførte planer om å vedta det omstridte lovforslaget, som onsdag ble godkjent i andre behandling i nasjonalforsamlingen. En tredje behandling er ventet om rundt to uker.

Loven krever at alle organisasjoner og virksomheter som får mer enn 20 prosent av finansieringen fra utlandet, må registrere seg som utenlandske agenter.

Tidligere torsdag sa leder Gert Jan Koopman i EU-kommisjonens direktorat for utvidelse at loven, om den blir vedtatt, vil «skape et svært alvorlig hinder for at Georgia kan bli med i EU».

Georgia har søkt om medlemskap i både Nato og EU, men opposisjonen anklager regjeringen for å samarbeide for tett med Russland, og demonstrantene mener at regjeringen ikke mener alvor med søknadene.