Ødeleggelsene i strategisk viktige Tsjasiv Jar minner om det som har skjedd tidligere med byene Bakhmut og Avdijivka, kun noen mil unna.

Daglige artilleriangrep og enorme tap på begge sider har etterlatt store ødeleggelser. Knapt en bygning står igjen intakt, boliger og kommunale bygg er brent ned. Byen som en gang hadde 12.000 innbyggere, er nå mer eller mindre forlatt.

Russiske styrker har forsøkt å innta byen i månedsvis. Angrepsbølger med soldater og pansrede kjøretøy har veltet inn over de ukrainske soldatene, som er langt færre enn de russiske, og som mangler ammunisjon.

Hvis Russland inntar Tsjasiv Jar, kan de få kontroll over en høyde som gir dem et godt utgangspunkt for å angripe andre byer.

Kuppel er intakt

Rader med boligblokker er farget svarte av eksplosjoner eller har store hull fra artillerigranater. Mange ligger i ruiner. Den gylne kuppelen til en ortodoks kirke er fortsatt intakt – men resten av bygningen står det verre til med.

Dronebildene som ble tatt mandag, viser ikke tegn til verken soldater eller sivile, utenom en ensom mann som går langs en tom vei mellom ødelagte bygg.

Ødeleggelsene underbygger Russlands bruk av den brente jords taktikk gjennom krigen – alt som kan brukes av ukrainerne, skal ødelegges.

Forsvarer byen med nebb og klør

Ukrainerne forsvarer byen med nebb og klør. Hvis russerne vinner slaget kan det legge opp til en større offensiv, som ukrainerne frykter kan komme så tidlig som denne måneden.

Natos generalsekretær Jens Stoltenberg anerkjente under mandagens besøk til Kyiv at forsinkede våpen- og ammunisjonsleveranser fra Nato-landene hadde gitt den større, mer velutstyrte russiske hæren et overtak.

Nå forsøker Ukraina og vestlige land å ta igjen det tapte, med kritisk viktige nye militære leveranser, som kan bremse eller stanse russernes langsomme og kostbare men stadige frammarsj i øst.