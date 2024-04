Hizbollah-militsen bekrefter at det var de som sto bak angrepet, der det ble benyttet både droner og raketter.

– 14 mennesker er evakuert fra landsbyen Arab al-Aramshe ved grensa i nord, blant dem to som er alvorlig såret, heter det i en kunngjøring fra Galilee Medical Centre.

Israel og Hamas-allierte Hizbollah har utvekslet nesten daglig ild over grensen mellom Libanon og Israel etter at Hamas gikk til angrep mot Israel 7. oktober – et angrep som resulterte i at Israel gikk til krig mot Hamas på Gazastripen.

Rundt 270 Hizbollah-medlemmer og over 50 sivile, blant dem barn, helsearbeidere og journalister, er drept i Israelske angrep i Libanon siden oktober.

På israelsk side av grensa er ti soldater og sju sivile drept i Hizbollah-angrep.