Båtene krysset Den engelske kanal i godt vær lørdag morgen. De ble fulgt av et fransk marinefartøy inntil de var i britisk farvann.

Utenfor Dover ble de tatt om bord i et britisk fartøy. De fleste passasjerene var menn, noen i oransje redningsvester. At de risikerer å bli deportert til Rwanda, ser ikke ut til å ha skremt dem.

Så langt i år har over 8000 mennesker kommet til Storbritannia på denne måten. At trafikken over kanalen fortsetter, viser problemene statsminister Rishi Sunak står overfor når det gjelder valgløftet om å stanse båtene.