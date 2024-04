Et stort flertall av de danske partiene ønsker likestilling mellom kjønnene når det gjelder verneplikt.

Spørsmålet skaper imidlertid problemer i forhandlingene om et bredt forsvarsforlik, som skal åpne opp for ikke bare kvinnelig verneplikt, men også en kraftig opprustning av det danske forsvaret.

Partiene lyktes ikke å bli enige i et møte mandag morgen, og de fortsetter derfor tirsdag kveld.

Resultatet kan bli at det inngås en forsvarsavtale uten at Liberal Alliance og Danmarksdemokraterne er med. De to partiene har ulike ideologiske begrunnelser for ikke å støtte kvinnelig verneplikt.

– Jeg håper at endene møtes. Det som er avgjørende for meg, er at vi kommer videre med opprustningen av det danske forsvaret, sier forsvarsminister Troels Lund Poulsen mandag.