Russland opplyste at de tok kontroll over den omstridte byen etter at de ukrainske styrkene trakk seg tilbake, men at noen ukrainske soldater fortsatt har forskanset seg i byens enorme koksverk.

Erobringen av Avdijivka er russernes største seier siden Bakhmut ble tatt i mai i fjor, men offensiven for å ta byen tok mange måneder og har kostet et enormt antall russiske soldater livet.

Søndag ble blågule ukrainske flagg firt rundt om i byen, mens det hvite, røde og blå russiske flagget ble heist på ruinene av et av byens sønderbombede høybygg.

Byen som ligger 5 kilometer fra Donetsk by, har vært utsatt for mer enn fire måneder med vedvarende russiske artilleriangrep.

Unngå knipetangsmanøver

Ukrainas forsvarssjef Oleksandr Syrskyj opplyser at de trakk seg ut for å unngå å bli omringet av russiske styrker i en knipetangsmanøver. Noen soldater falt under tilbaketrekningen, men situasjonen har stabilisert seg, heter det.

Russerne sier at tilbaketrekningen var hastig og kaotisk, og at noen ukrainske soldater ble tatt til fange og våpen etterlatt.

Avdijivka var tidligere en betydelig by på 32.000 innbyggere, der mange jobbet på koksverket. Byen er nå fullstendig rasert, knapt en bygning er hel, og nesten hele befolkningen har søkt tilflukt i tryggere områder av Ukraina.

Byen ble inntatt av russiske separatister i 2014, men ble raskt gjenerobret av ukrainerne. Den har liten strategisk verdi, men ville vært av betydning ved en eventuell frigjøring av Donetsk by.

Mangel på ammunisjon

Ukrainas president Volodymyr Zelenskyj sa lørdag i München at mangel på ammunisjon var en av grunnene til at ukrainerne ikke klarte å holde på Avdijivka, og han oppfordret USA og Vesten til snarest å sende mer ammunisjon.

USAs president Joe Biden sa lørdag at den russiske erobringen av Avdijivka ble tvunget på Ukraina fordi soldatene måtte spare på kruttet. Han la skylden for situasjonen på Kongressen, som ennå ikke har vedtatt ny støtte til Ukraina.

Samtidig opplyser det ukrainske militære at de har slått tilbake et russisk angrep på sørfronten i Zaporizjzja.

18 russiske pansrede kjøretøyer og tre stridsvogner ble ødelagt før de russiske styrkene trakk seg tilbake til stillingene de hadde før.

Zaporizjzja var fronten der Ukrainas våroffensiv var konsentrert. Ukrainerne klarte ikke å få noe gjennombrudd, og bare noen få små landsbyer ble frigjort. Samtidig har Russland forsøkt å slite ned de ukrainske styrkene med hardt press andre steder langs fronten.

Droner skutt ned

Natt til søndag skjøt ukrainske styrker ned tolv russiske droner, en krysserrakett og ett Su-34-jagerfly, ifølge flyvåpenet.

– Jeg vil takke alle enheter i flyvåpenet for de vellykkede operasjonene, skriver sjefen for flyvåpenet, Mykola Olesjtsjuk, på Telegram. Reuters kan ikke bekrefte opplysningene.

Lørdag ble minst tre personer drept i russiske rakett- og artilleriangrep i byene Kramatorsk og Slavjansk nær frontlinjen øst i Ukraina. I Kramatorsk ble et industriområde og boliger rammet, og i Slavjansk ble en skole truffet.