Den avgjørende støttespilleren USA har advart om katastrofe om israelerne rykker inn i området.

Israels luftangrep ble trappet ytterligere opp torsdag, og ifølge vitner vedvarte angrepene natt til fredag.

Ifølge helsemyndighetene på Gaza har 100 personer blitt drept natt til fredag, inkludert minst åtte i Rafah. Situasjonen er kaotisk, og antallet antas å være underrapportering. Røde Halvmåne melder at tre barn er drept i et angrep mot Rafah.

USA advarer

Israels statsminister Benjamin Netanyahu ga nylig ordre til soldater om å «forberede seg på å operere» i Rafah. De har enda ikke gått inn i området med soldater. En slik operasjon vil være svært risikabel.

En talsperson for USAs utenriksdepartement sier at de ikke støtter en bakkeinvasjon, og president Joe Biden kaller en slik operasjon overdreven.

Også Egypt har reagert svært kraftig. Om bakkesoldatene nærmer seg grensen mot Egypt, eller om soldatene tvinger flyktninger over grensen, så undergraves den 40 år gamle fredsavtalen mellom landene, ifølge Egypt.

Befolkningen femdoblet

Rafah er et område på 63 kvadratkilometer og er det mest overbefolkede på hele Gazastripen. I snitt bor 22.200 mennesker per kvadratkilometer, over fem ganger så mange som før krigen, ifølge Flyktninghjelpen.

– Det er ingen steder igjen for folk å flykte til, sier Flyktninghjelpen-direktør Angelita Caredda.

– Gjentatte evakueringsordre fra israelske myndigheter de siste fire månedene har tvunget titusenvis av mennesker til å flykte flere ganger til områder som ikke er trygge, og hvor det ikke er tilgjengelig husly, sier Caredda.