Tusenvis av demonstranter protesterte for andre dag på rad utenfor nasjonalforsamlingen der de folkevalgte tirsdag med stort flertall stemte for å gå videre med et kontroversielt lovforslag. Ifølge øyenvitner har politiet brukt noe som ser ut til å være pepperspray for å spre demonstrantene.

Forslaget går ut på at medier og andre organisasjoner som får over 20 prosent av sin finansiering fra utlandet, må registrere seg som «agenter under utenlandsk påvirkning».

Kritikerne mener at forslaget minner sterkt om den undertrykkende russiske lovgivningen som brukes til å trakassere og tvinge opposisjonelle til taushet.

Regjeringen forsvarer forslaget med at de ønsker å få oversikt over hvilke organisasjoner som får støtte fra politiske krefter i utlandet, mens opposisjonen mener at forslaget er et forsøk på å trekke landet i mer autoritær retning.