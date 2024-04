Det opplyser australske Marine Park Authority. For første gang er «ekstrembleking» påvist i alle deler av det enorme korallrevet.

Ekstrembleking betyr at over 90 prosent av korallene på det aktuelle stedet har mistet fargen. Dette kan i verste fall føre til at korallene dør. Hovedårsaken er høye temperaturer i havet.

Great Barrier Reef består av flere tusen mindre korallrev som strekker seg over et område som er 2300 kilometer langt. Av korallrevene som nå er undersøkt, har 73 prosent fått skader.

Både Great Barrier Reef og korallrev i mange andre land rammes hardt av stigende temperaturer i sjøen som følge av den globale oppvarmingen. Tidligere denne uken advarte myndighetene i USA om at korallrev over store deler av verden nå er rammet av «global massebleking».

Korallrev er viktige turistattraksjoner i mange land, men også svært viktige leveområder for arter i havet. Det er anslått at hele 25 prosent av alle arter i havet lever på korallrev eller er avhengige av dem.