Rapporten ble offentliggjort torsdag, nøyaktig to måneder etter at massakrene fant sted.

Landsbyene ligger i et område av landet preget av kamper mellom regjeringshæren og jihadistiske opprørere. Myndighetene har så langt ikke villet kommentere anklagene. Ifølge HRW er drapene blant de verste overgrepene som landets hær har begått siden det islamistiske opprøret startet i 2015.

Human Rights Watch (HRW) mener det dreier seg om hevnangrep.

– Massedrapene ser ut til å være del av en omfattende militæroperasjon mot sivile som anklages for å samarbeide med islamistiske væpnede grupper, og de kan utgjøre forbrytelser mot menneskeheten, står i rapporten.

Videre står det at soldatene drepte 44 mennesker, deriblant 20 barn, i landsbyen Nondin, og 179 mennesker, deriblant 36 barn, i nabolandsbyen Soro. Området ligger i Yatenga-provinsen nord i landet.

Ingen etterforskning

– Massakrene i landsbyene Nondin og Soro er de seneste massedrapene på sivile begått av Burkina Fasos militære styrker i antiopprørsoperasjoner, sier HRWs leder Tirana Hassan.

Hun viser til at myndighetene i Burkina Faso verken har gjort noe for å hindre eller etterforske massedrapene, og at det trengs internasjonal innsats for å få startet en troverdig etterforskning av det som kan være forbrytelser mot menneskeheten.

Rapporten er basert på intervjuer med 23 personer, deriblant 14 personer som skal ha sett drapene med sine egne øyne.

Verifiserte videoer

– Human Rights Watch har verifisert videoer og bilder som overlevende og sårede har delt i kjølvannet av drapene, ifølge rapporten.

Allerede i begynnelsen av mars meldte lokale myndigheter at rundt 170 mennesker var drept i angrep mot tre landsbyer den 25. februar, blant annet i Nondin Og Soro. En lokal tjenestemann kalte drapene for rene «henrettelser» og la til at mange også var såret og at dødstallene var foreløpige.

Det ble imidlertid ikke sagt noe om hvem som sto bak, og omstendighetene rundt drapene var uklare.