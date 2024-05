Russiske nødetater opplyste tidligere torsdag at en pumpestasjon ved Salavat-raffineriet i den russiske republikken Basjkortostan var påført skader i et angrep.

Anlegget ligger rundt 1200 kilometer unna grensen til Ukraina, og forsvarskilden omtaler angrepet som «rekordlangt».

Ifølge lokale myndigheter ble ingen skadd i angrepet, som skjedde mens Russland feiret årsdagen for den sovjetiske seieren over Nazi-Tyskland.

– Dette er et forsøk på å ødelegge høytiden vår. Vi har ikke til hensikt å gi etter for provokasjoner. Gratulerer med seiersdagen, sa republikkleder Radij Khabirov i Basjkortostan i en uttalelse.

Et oljelager ved den russiske Svartehavskysten nær byen Anapa tok også fyr. Lokale myndigheter mistenker at det var et ukrainsk droneangrep som var årsak til brannen.