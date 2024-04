I en uttalelse sier opprørsgruppen at den brukte «en passende rakett» til å skyte ned en MQ-9-drone – også kjent under navnet Reaper – mens den «utførte et fiendtlig oppdrag».

Talsmann Yahya Sarea sier i en TV-tale natt til lørdag at houthiene også har skutt mot den britiske oljetankeren Andromeda Star i Rødehavet.

USA har foreløpig ikke kommentert påstanden om at en av deres droner er skutt ned.

Den britiske sjøfartsmyndigheten UKMTO sier at et skip fikk skader etter å ha blitt angrepet med raketter to ganger sørvest for den jemenittiske havnebyen Mokha. I det første angrepet var det en eksplosjon så nær skipet at besetningen om bord kunne kjenne den, skriver UKMTO på X/Twitter. De navngir ikke skipet.