– Israel har ansvar for at FN-personell og bygninger til enhver tid er beskyttet. Vi forventer at israelske myndigheter tar det ansvaret, at hendelsene etterforskes og at gjerningspersonene stilles til ansvar, sier han til NTB.

Det var torsdag kveld at væpnede israelere angrep og tente på UNRWAs hovedkvarter i Øst-Jerusalem. Øst-Jerusalem regnes som okkupert territorium på lik linje med resten av Vestbredden.

Ifølge UNRWA ropte angriperne «Brenn ned FN» og satte fyr på uteområdet. Ingen ble skadd i angrepet, og ansatte greide å slukke brannen før den spredte seg til drivstoffpumpene i FNs bilpark.

Som følge av angrepet, valgte UNRWA-sjef Philippe Lazzarini å stenge kontorene «inntil det er gjenopprettet forsvarlig sikkerhet».

Ytterliggående israelere har i flere måneder demonstrert utenfor UNRWA-hovedkvarteret i Jerusalem, og tidligere i uka ble det kastet stein mot bygningen og ansatte.