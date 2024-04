I en oppdatering fra organisasjonen fredag heter det at mennesker som har vært eksponert for smittede fugler eller dyr kun har lav til moderat risiko for å utvikle infeksjon.

Likevel oppfordrer WHO land til å implementere tiltak for smittekontroll og redusere menneskelig eksponering til fugler og dyr som potensielt kan være smittet av viruset.

Det understrekes at folk kun bør drikke pasteurisert melk, der bakterier og virus er drept, og unngår å drikke rå melk rett fra dyrene.

Fugleinfluensa i amerikansk melk

– Viruset har blitt oppdaget i melk, og vi undersøker rollen det kan ha i å spre smitte, sier WHO i en uttalelse.

I USA innhold én av fem kommersielle melkeprøver partikler av fugleinfluensaen, ifølge en landsomfattende undersøkelse gjort av den amerikanske helsemyndigheten FDA. De antydet torsdag at utbruddet av H5N1 er mer utbredt i USA enn tidligere antatt.

USA har tatt grep for å begrense videre smitte blant melkekyr i landet. Det er hittil påvist smitte blant kyr på 33 melkegårder i åtte ulike delstater.

Ingen bevis for smitte til mennesker

Det er foreløpig ingen bevis for at den nye fugleinfluensaen sprer seg mellom mennesker. WHO har imidlertid sagt tidligere at de syntes det er enormt bekymringsfullt at smitten er så stor blant fugler og pattedyr.

Eksperter har vært overrasket over at viruset kan smitte til pattedyr som kyr og geiter, da man trodde de ikke var mottakelige for sykdommen.