Det er foreløpig uklart hva slags sprengladninger som ble brukt i angrepene eller hvem som sto bak.

Den Rwanda-støttede opprørsgruppa M23 har de siste månedene rykket nærmere Goma, noe som har fått flere tusen til å søke tilflukt i byen.

FNs nødhjelpskontors kilder i helsevesenet og sikkerhetsstyrkene oppgir at tolv sivile ble drept og ytterligere 31 såret da tre eksplosjoner fredag morgen ble utløst ved flere leirer i nærheten av Goma.

Kvinner og barn

Dedesi Mitima, lederen for Lac Vert-distriktet, sier at han har sett likene av sju barn og to menn i en flyktningleir. Flere er såret, og dødstallet kan stige ytterligere, tilføyer han.

En sivilsamfunnsleder i Goma, Marrion Ngavho, oppgir et høyere tall og sier at det var tre bomber som eksploderte.

– Vi har allerede registrert 13 døde, blant dem kvinner og barn. Det er også rundt 30 sårede, sier hun.

Nær marked

Redd Barna sier de har fått meldinger som antyder at opptil 40 mennesker ble drept i fredagens angrep, som fikk hjelpearbeidere til å evakuere Lushagala-leiren midlertidig. Mange andre er såret.

Angrepet her skjedde i nærheten av et travelt marked inne i den overbefolkede leiren utenfor Goma.

– Det som skjedde i dag, er nok en dyster påminnelse om at Kongo fortsatt er et av de farligste stedene for barn, og at barna og de mest sårbare rammes hardest av denne krisen, sier Redd Barnas landdirektør Greg Ramm.

Ber verdenssamfunnet reagere

Leger Uten Grenser i Kongo fordømmer det de beskriver som økende brukt av tungt artilleri i umiddelbar nærhet til flyktningleirene rundt Goma.

Kongos regjering anklager M23 for å stå bak fredagen angrep. Opposisjonsledere fordømmer hendelsen og ber verdenssamfunnet støtte Kongo og reagere på Rwandas militære innblanding i landet. Kongos regjering, FN og vestlige land har gjentatte ganger anklaget Rwanda for å støtte M23. Rwanda benekter dette.

FN anslo i slutten av 2023 at nesten sju millioner er drevet på flukt i Kongo, hvorav 2,5 millioner i Nord-Kivu der Goma ligger.