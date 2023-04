21:30 Av: Vegard Eggen

Så skadet var dekket på tungtransporten Så skadet var dekket på tungtransporten. Foto: Statens vegvesen

Statens vegvesen melder at de i dag har hatt kontroll av tunge kjøretøy på Brekstad i Ørland. Totalt var det seks kjøretøy som ikke fikk lov til å kjøre videre. To av disse var bruksforbud på grunn av skade på dekk. Én fikk bruksforbud på yrkestransport. Én fikk bruksforbud på grunn av feil på styring, og ytterligere to sjåfører fikk bruksforbud på grunn av lekkasjer fra kjøretøyene.

- En grei kontroll på Brekstad i dag, de aller fleste har ting i orden, og det er bra, skriver leder for kontrollen Nina Pedersen.

Pedersen understreker at det er viktig at alle tar en ekstra sjekk på kjøretøyene sine nå etter vinteren, og før de tas i bruk.

- Lys, elektrisk ledningsnett, dekk og hjullager. Og ikke minst hjulboltene, avslutter Pedersen.