Folk har fått dilla på puslespill

- Vi var på en mindre bokhandel-filial i går. Der var puslespillene helt utplukket. Men her var det bra utvalg, forteller Emma Løkhaug og Håvard Lingen som sikret seg et mellomvanskelig puslespill tirsdag formiddag. Emma jobber på barnehage og er fortsatt på jobb på dagtid, Håvard er lærerstudent og skulle egentlig vært ute i praksis nå. Begge har mer enn nok tid på kveldene. Det kan bli rom for mange puslespill fremover.