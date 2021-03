Får nesten én million mindre enn de søkte om: - Vi har sprengt kapasitet

- De siste to årene har vi hatt omtrent 600 saker i året. Vi er bare to personer som jobber her og heldigvis med bidrag fra frivillige jurister og advokater. Med så lite midler som vi får tildelt nå, har vi ikke mulighet til å utvide tilbudet som vi ønsker, sier fagansvarlig jurist ved Gatejuristen i Trondheim, Linn Bauck.