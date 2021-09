Sp åpner for sonderinger med Ap og SV

Avisavsløring: Facebook vet at Instagram kan være skadelig for unge

Saken oppdateres.

Sp kalte mandag ettermiddag inn til pressekonferanse i Vandrehallen på Stortinget, etter det første gruppemøtet i partiets nye stortingsgruppe.

Der avklarer Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum at partiet nå ønsker å sondere om regjering med Ap og SV.

- Det vi har konkludert med i gruppa er at vi ønsker å kartlegge gjennom sonderinger hvilket grunnlag det er for eventuelle forhandlinger. Vi har sagt til Støre at i en sånn runde kan også SV være med, sier Vedum på pressekonferansen.

- Vi har ment at de beste løsningene ligger gjennom Sp og Ap, og at det er der hovedløsningene kommer til å ligge, men at vi kan gå en sonderingsrunde for å kartlegge om det er grunnlag for for forhandlinger der det er de politiske sakene og gjennomslagene som er det som skal ligge til grunn for eventuelle forhandlinger.

Ringte Lysbakken rett før

Han forteller at han nå har varslet Ap-leder Jonas Gahr Støre om det, og mener det er opp til Støre å nå kalle inn til slike sonderinger.

Han skal også ha ringt SV-leder Audun Lysbakken tre minutter før pressekonferansen.

Sp har hele tiden sagt at de ønsker seg en såkalt Sp/Ap-basert regjering, noe som er blitt forstått på litt ulik måte i partiet. Sp-nestleder Ola Borten har vært tydelig på at han ønsker en mindretallsregjering med Ap og Sp, mens andre krefter i partiet mener det beste er en flertallsregjering som også inkluderer SV.

Arnstad og Vedum skal sondere

- Vi har vært helt tydelig på hva vi ønsker, og mener de beste løsningene ligger i skjærignspunktet mellom Ap og Sp. Derfor har jeg brukt mye tid med Ap og Aps leder denne uka, også på telefon, for å klargjøre en del premisser som er spesielt viktige, sier Vedum.

Han opplyser at det er han selv og parlamentarisk leder Marit Arnstad skal delta i sonderinger med de øvrige partiene, og sier en enstemmig stortingsgruppe stiller seg bak avgjørelsen.

- Viktig mellomstasjon

Ap-leder Jonas Gahr Støre omtaler det som en viktig mellomstasjon i veien mot regjeringsforhandlinger og en flertallsregjering, som er Aps mål.

- Jeg er veldig glad for at vi har kommet det skrittet videre, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre i en pressekonferanse rett etterpå.

- Nå har vi fått en viktig avklaring i at de tre partiene setter seg ned. Jeg har formelt invitert Sp og Sv til slike samtaler og de har takket ja, og mitt mål er at vi kan starte det i løpet av denne uka, sier Støre.

Han sier han regner med at det er han selv og nestleder Hadia Tajik som skal stille i sonderingene, som skjer når Ap er ferdig med sine landsstyremøte i morgen og onsdag.

- Torsdag håper jeg at vi kan komme sammen, og da har vi blinket ut Hurdalssjøen som et egnet sted, sier Støre.

Dersom sonderingene går bra - og de tre partiene går med på å starte ordentlige forhandlinger - vil disse trolig fortsette på samme sted, sier Støre.

- Seier for diplomaten Støre

- Senterpartiets ja til sonderinger med SV er en viktig seier for diplomaten Støre. Jo mer de partiene snakker sammen, jo mer øker sjansen for at Arbeiderpartiets plan A om en rødgrønn flertallsregjering blir en realitet, sier politisk redaktør Siv Sandvik i Adresseavisen.

Klarsignalet til å starte sonderinger er ikke det samme som at de tre partiene vil gå i forhandlinger etterpå, påpeker Sandvik.

Hun viser til at Sp-leder Vedum i sin pressekonferanse mandag viste til at sonderingene mellom de fire borgerlige valgvinnerne i 2013, endte med at bare to av dem - Høyre og Frp - gikk videre til forhandlinger, og siden i regjering, sammen.

- Det er viktig for Sp å få fram at et «ja» til sonderinger med SV ikke er det samme som et «ja» til å dele regjeringsmakt med dem. Det skal forhandles om mye politikk før den tid, sier Sandvik.