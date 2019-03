Saken oppdateres.

«Vinsjan på kaia» er i ferd med å bli tidenes lokale scenesuksess i Orkdal.

Det er ikke så rart, fordi det er en forestilling full av smittende energi og formidlingsglede. Du skal være bra til surpomp om du ikke blir sjarmert av dette, om ikke godsmilet lures frem i løpet av timene forestillingen varer.

To ekstraforestillinger ble mandag lagt ut på toppen av de ti som var utsolgt allerede før premieren lørdag, og «Utspæll» (som produserer forestillingen i samarbeid med Orkdal kulturscene) kan notere seg nok et vellykket prosjekt. Det startet med «Bør Børson» i 2013, så «I blanke messingen» året etter og «Spillemann på taket» i 2016. Det handler om å velge repertoar med omhu, tilpasset både de som skal stå på scenen og de som skal sitte i salen. Med «Vinsjan på kaia» har de funnet gull.

Teatermiljøet i Verdal har vært viktig for Orkdal-modellen, og da aller viktigst; selve nestoren i trøndersk amatørteater: Arnulf Haga.

Det var Haga som i sin tid hadde initiativet til å lage musikal bygget på låtmaterialet til Frode Viken og D.D.E. Det var han som skrev manus, og det var han som hadde regien de to gangene stykket gikk for fulle hus i Aulaen i Verdal. Nå er han for tredje gang i aksjon i Orkanger, sammen med koreograf Anett Hjelkrem. Og nok en gang har de funnet gode lokale aktører, fra store deler av det nye storriket Orkland. Noen Utspæll-veteraner, noen nye ansikter.

Det er snekret nye kulisser, i slekt med dem i Verdal, men tilpasset scenen i Orkanger. Et dyktig orkester fremfører 28 D. D. E-låter med imponerende jevnt bra nivå også på vokalistene.

28 låter er mye. Egentlig for mye. Det er ikke alltid det er plass til dialog mellom låtene. Man kunne sikkert kuttet litt, oftere gått kreativt til verks – som når «Det umulige e mulig» og «Det går likar no» flettes sammen i en lavmælt duett. Men samtidig, det er de store sangnumrene som er oppsetningens store styrke. De fleste høydepunktene er store sang og dansescener, pluss utvalgte solonumre (spesielt fra de to søstrene Marilyn og Ramona) eller fine duetter mellom hovedrollene. Og det er ikke nødvendigvis de aller mest kjente låtene som imponerer mest. Blant overraskende høydepunkt er «Konfirmasjonsdressen», den er bedre i orkdalsversjon enn originalen til D.D.E.

Om man bruker store ord, så er «Vinsjan på kaia» en historie om kjærlighetens vilkår, om svik, skyld og forsoning. Men om man er litt stygg, kan man si stykkets hovedintrige er to smarte kvinner som kjemper om en halvinteressant mann. Sett med slike briller fremstår historien temmelig gammeldags. Det er fullt mulig å også innvende at den første halvtimen er rimelig kaotisk og det siste kvarteret av forestillingen utgjøres av vel enkel psykologisering. Stykkets kommenterende gjennomgangsfigur, en krigsskadd UNIFIL-soldat med et gammeltestamentlig hangup, spilles av Jan Johansen. Han fremstår som vellykket humoristisk krydder gjennom forestillingen, inntil han på slutten forklarer hovedrolleinnehaver Ronja (og dermed også publikum) hvorfor hun har reagert som hun gjorde. «Tell - dont show» virker å være strategien her.

Historien foregår en kveld i puben Vinsjan på kaia, der Ronja (Karin Fjelldal By) kommer hjem etter åtte år, samtidig som hennes gamle venninne Karoline (Linn Silje Hembre) fyller 30-årsdag samme sted. Karoline «stjal» Ronjas kjæreste Jannis (Gustav Stokli); og nå er oppgjørets time kommet. Samtidig møter vi Ronjas rocka søster Marilyn (Margrethe Aae), og deres felles mor Ramona (Ann-Kristin Dørdal)- som er blitt kjæreste med den polske trailersjåføren Marek (Martin Kvakland). Lett utviklingshemmede Helium (Torstein Grønningen) er stedets maskot, og en fin humoristisk beholdning innimellom stykkets små og store intriger.

Egentlig er ikke handlingen så viktig. Den er mest transportetapper mellom låtene, i tillegg til å være utgangspunkt for gjenkjennelig humor og menneskelige konflikter, og for at engasjement og energi skal oppstå mellom stykkets sterke personligheter. Historien gjør jobben sin, låtene gjør jobben sin, og amatørskuespillerne på scenen gjør i høyeste grad jobben sin.

