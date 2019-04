Mads Bones og Kyrre Havdal lager familieforestilling på Nationaltheatret

Ryktene om de to trønderne som sto bak braksuksesser i Trondheim hadde for lengst nådd Oslo da de for snart to år siden satte opp forestillingen «Alice i Eventyrland» i Frognerparken, forteller Hanne Tømta, teatersjef ved Nationaltheatret. Nå har hun engasjert dem til å innta hovedscenen med en helt ny versjon av historien som er basert på Lewis Carrolls barnebok fra 1865, «Alice i Eventyrland».