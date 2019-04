Flott Redford som legendarisk gammel bankraner

Robert Redford(82) varslet i fjor at hovedrollen i «The Old Man & The Gun», på norsk noe mindre poetisk «Den siste gentleman», blir hans siste filmrolle. I så fall en perfekt avskjedsrolle for en skuespiller som slo gjennom i 1965, og har gjort legendariske ransroller i «Butch Cassidy & Sundance Kid»(1969) og «Stikket»(1973). Sistnevnte gav ham hans eneste Oscar-nominasjon som skuespiller(!), mens han overraskende fikk Oscar som regissør for «Ordinary People»(1981).