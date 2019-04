Fjerde film etter Jussi Adler-Olsens bøker, med Nikolaj Lie Kaas og Fares Fares i hovedrollene, satte rekord i innspilte penger på dansk kino, med over 730 000 besøkende. Jeg har ikke lest bøkene, men sett de tre første filmene. Da har jeg latt meg forundre over den utspekulerte sadismen og volden mot ofrene, i intriger som i vekslende grad har taklet overgangen til film.