Heltene er trette, men finalen er bra

For ganske nøyaktig 11 år siden, på tampen av april 2008, hadde den første filmen i det såkalte Marvel Cinematic Universe, «Iron Man» premiere på kino i Trondheim og over store deler av verden. Lite ante publikum som ble truffet da, at denne serien skulle rulle over kinoindustrien som nesten ingen andre i vår tid med 22 filmer i milliardklassen, til en samlet prislapp på mer enn 10 norske kulturbudsjett.