Det er lett å skjønne forretningsideen bak «The Hustle». Filmhistorien er full av severdig underholdning av typen hvem-lurer-hvem i komedie og thrillere, fra «Stikket»(1973) til «Ocean's eleven»(2001) og «Catch Me If You Can»(2002). Det er dessuten i takt med tiden å la svindlerne, eller «the con-artists» som de gjerne kalles i slike filmer, være kvinner.