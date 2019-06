På dette tapetet finner du navnene til alle i Trondheim

Kunstverket er en del av festivalutstillingen The Micro Challenge, laget av kunstnerduoen Beret Aksnes og Vegar Moen. Utstillingen er et samarbeid mellom NTNU og Trondheim kunstmuseum i forbindelse med vitenskapsfestivalen The Big Challenge 2019. Tapet-verket er basert på bilder av multiresistente bakterier sett gjennom et elektromikroskop ved St. Olavs hospital.