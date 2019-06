Naboer reagerer på støy fra den nye konsertarenaen på Solsiden

Mandag kveld åpnet The Big Challenge for første gang konsertscenen i Dokken. Både arbeidet rundt festivalen og selve konsertene har ført til at flere av naboene til festivalen klager på både støy og sjenerende sperringer. Festivalen tar seg veldig til rette, ifølge en av beboerne, og bruker blant annet sameiets gjesteparkering til å plassere utstyr og tilhengere.