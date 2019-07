Turid Mathiesen Kvålsvoll var 40 år da hun fant ut hva hun ville bli

- Jeg har ikke så mange bilder å vise frem nå, mange er solgt, sier Turid Mathiesen Kvålsvoll (57), litt brydd, i det hun vennlig viser oss inn i rekkehuset på Lundåsen i Trondheim. Hun har ryddet bort nesten alt som kan minne om et aktivt kunstnerliv. Med unntak av en kurv med pensler. Og en kasse med maling-tuber. Ryddige de også. Hele hjemmet bærer preg av orden, farger og kunst. Det er tid for blanke ark. For hun har nettopp hatt utstilling ved Trondhjems Kunstforening og kan se tilbake på en braksuksess. Strålende anmeldelse i Klassekampen av kunstkritikeren Tommy Olsson. Euforiske publikummere. Og nærmere besøksrekord med 700 innom i løpet av utstillingsperioden for de 23 maleriene.