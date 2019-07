Djevelen og de gode hjelperne hans

Svenske «Ghost» kom tilsynelatende ut fra ingenting når de slapp debutplata i 2010. Siden den gang har de klart å opparbeide seg et rykte for å være både et spennende liveband med det lille ekstra. Det er ikke vanskelig å forstå hvorfor. Tobias Forge, som frontmann «Caridnal Copia» er både skremmende og sexy. Tenk «Greven» fra «Reisen til Julestjernen», bare uten planer om å drepe nær familie. I rundt en times tid er det Cardinal Copia og «The Nameless Ghouls» som eier Granåsen.