Sorry, Stu. Dette ble ikke fem stjerner.

Det stikker litt i hjertet, for «Stuber» har et hjerte innimellom alt det unødvendige. Men her har nok regissør Michael Dowsy (kjent for blant annet «It's all gone Pete Tong» fra 2004) og manusforfatter Tripper Clancy tatt seg vann over hodet. Når selv ikke valpeøynene til Kumail Nanjiani kan redde en film, er alt håp ute.

Premisset er enkelt: Etter at Vic (Dave Bautista) mister partneren sin (en gjesteopptreden av Karen Gillian, kjent fra «Guardians of the Galaxy») i en arrest «gone wrong», blir Vic besatt av tanken på å finne og konsekvent hevne seg på Teijo (Iko Uwais). Problemet er bare det at Vic begynner å dra på årene, og øynene er ikke helt som de skal være. Derfor bestemmer han seg å ta laserkirurgi på øynene den samme dagen som han, etter to år intens leting, får nyss om at Teijo er i byen. Da får det bare være at legen har gitt beskjed om å holde seg unna både bilkjøring og stress - her skal det hevnes.

Etter et ganske så mislykket forsøk på å jakte på skurken alene, får Vic help av datteren Nicole (Natalie Morales) til å lage seg en Uberkonto. Her kommer uber-sjåføren Stu (Kumail Nanjiani) inn i filmen, og blir noe ufrivillig dratt med på sitt livs eventyr. Alt i jakten på sine fem stjerner, slik at han får beholde jobben som sjåfør.

Kjemien mellom Bautista og Najiani er veldig god, og jeg kjøper til dels buddycop-troupen de prøver selge. Det som gjør at filmen ikke lever opp til sitt fulle potensiale (buddycop-filmer skal jo være morsommere enn dette!), er lat dialog. Her snakker vi actionklisjeer, utallige mange uber-vitser, og generelt billig humor. Actionsekvensene er kanskje filmens høydepunkter, selv om Bautistas karakters blindhet virker å være selektiv alt ettersom hvordan det passer inn med filmens handling.

«Stuber» er slettes ikke en dårlig actionkomedie, men den kunne vært så mye bedre. Filmens klimaks faller også flatt, og det eneste en sitter igjen med er at en helt fint kunne tatt bort store deler av filmen og fremdeles oppnådd det samme resultatet. Hardbarka kjekkas og myk, følsom sidekick er blitt gjort bedre før - om en ikke like sjarmerende. «Stuber» er dessverre ikke en femstjerners opplevelse.