The Rainmakers spiller sin siste konsert i Norge til helga. Slikt blir det kunst av

Midt i Norge, et lite stykke utafor allfarvei, skjer det et lite stykke musikkhistorie til helgen. Det amerikanske rockebandet «The Rainmakers» har gjort grei suksess i hjemlandet USA, men slo virkelig gjennom i Norge. Bandet gjestet Inderøy først i 2014, som en del av sin gjenforeningsturné. Der ble kjærligheten gjensidig, og Rainmakers velger å holde sin aller siste konsert i Norge også her. På det tredje skal det skje, heter det. En konsert ble ikke nok for den ivrige fansen. De lagde like gjerne en aldri så liten festival.