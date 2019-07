Oppgjør med vår selvtilfredse likegyldighet

I et steinskred av behersket sinne tar Olavsfest-aktuelle Carsten Jensen et generaloppgjør med den angstbiterske selvgodheten som har gjort Danmark – den yndige nasjonen med hjemmehygge som merkevare – til et av landene i Europa med den mest nådeløse innvandringspolitikken. Alt han sier om hjemlandet, er – med Høyre og FrP i regjering – overførbart til Norge.