En kan bli religiøs av mindre

Det er ikke mer enn en måned siden jeg refererte til Åge som kongen av trønderrock og «karaokebarstemning». Denne kvelden er noe helt annet. Åge Aleksandersen og Gunnar Pedersen har spilt sammen i nærmere 40 år, 38 for å være eksakt. Dette har gjort at de har opparbeidet seg en dynamikk og en trygghet som de færreste kan måle seg med. Akkurat denne dynamikken er selve kjernen i kveldens konsert - og det er også den, sammen med et fullt strykeensemble, som viser en ganske så annerledes side av alles kjære Åge.