Torucon samlet 2000 på Clarion:

Eventyrlig kostymefest i Trondheim

To søte Toon Link-søsken på to og fire år, et Steam Punk-ektepar i femtiårene fra Orkdal og en 11 år gammel «Eleven» fra Stranger Things. Velkommen til gigantisk kostymefest på Brattøra.