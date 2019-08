Rune Nilson er nesten like fast inventar på Pstereo som det scenene er. I kjent «hypeman»-stil entrer han Kanonscenen for å introdusere neste band ut, The Beths, hele veien fra New Zealand. Det er kanskje ikke helt «kosher» å fly noen fra andre siden av kloden i disse apokalyptiske klimatider, men som Nilson sier; - Det er mer miljøvennlig enn om 8000 trøndere skulle flydd til Auckland!