Hun sto bak en av fjorårets mest kontroversielle bøker. Søndag kommer hun til Trondheim for å snakke om tiden etterpå

Marte Michelet sto bak boka «Hva visste hjemmefronten?» som kom ut i fjor høst. «Etter å ha lest den, var første tanke: «Nå blir det bråk». Den andre var at det er modig og viktig å systematisere de problematiske sidene ved jødenes del av norsk krigshistorie», skrev Adresseavisens kulturkommentator Terje Eidsvåg like etter bokslippet i november.