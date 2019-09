Formidabel vekst for Trondheims «nye» kino de siste tre årene:

- De har gjort et tydelig grep for å få etablert mer kultur her

Med et godt brukt lydanlegg fra Haugesund, noen gamle portable kinoseter, et ti år gammelt kinoanlegg og et tomt lokale i Olavshallen har Cinemateket funnet sin suksessoppskrift.