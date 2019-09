Bodø blir europeisk kulturhovedstad i 2024, det utelukker Trondheims søknad for 2030

Bodø og Nordland har siden 2015 jobbet for å bli europeisk kulturhovedstad (ECoC) i 2024, og i november samme år kom beskjeden om at Bodø ble valgt ut som en av tre pre-kvalifiserte søkerbyer, utenfor EU. Og valget falt altså på Bodø under Europakommisjonens generaldirektorat for kultur og utdanning i Brussel onsdag formiddag.