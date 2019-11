«Få er klar over det, men Jan Erik Kongshaug har vært en internasjonal spydspiss i norsk musikkliv i mange tiår», skrev Adresseavisens kommentator Trygve Lundemo i januar i år, da det ble kjent at Kongshaug skulle få Kongens fortjenstmedalje for sin innsats i norsk musikkliv gjennom mange tiår.