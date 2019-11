Den forrige filmen med Trond Espen Seim og Anders Baasmo som Snekker Andersen og Julenissen ble en kommersiell suksess i 2016, til tross for at kvaliteten var så som så på Prøysen-filmatiseringen. Som oppfølger tar «Snekker Andersen og den vesle bygda som glømte at det var jul» seg store friheter med to forskjellige Prøysen-historier, til ganske sjarmerende resultat.