Dyptgripende om den briljante drittsekken

Hvis Freud hadde kjent Axel, så hadde han sikkert skyldt på forfatterens rustrang med utrygg barndom, der foreldrene ble skilt da han var fire år og han ble overlatt til to tanter. Far hadde ikke tid og måtte se til pølsefabrikken etter at de flyttet fra Trondheim til Oslo, om moren skrev Axel senere: «Hun lyver, drikker og horer.»