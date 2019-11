- Hvor folk kommer fra, vet jeg ikke. Det er jo ikke parkeringsplasser her!

150 utstillere og 7015 besøkende lørdag. 15 337 totalt. Prosjektleder for boligmessa, Rudi Rørstad, kan smile. For fem år siden hadde de tre håndballbaner, så fikk de to til, og nå disponerer de fire av hallene. Til neste år håper de å få hele arenaen, etter det som vil bli den største og mest besøkte messa de noengang har hatt. Det er Rørstad helt sikker på.