Særdeles velspilt familedrama med kreft

Drøyt ni år etter den løfterike spillefilmdebuten «Limbo»(2010), er omsider Maria Sødahls andre spillefilm klar for norsk kinopremiere. Lenge før premieren har regissøren, som opprinnelig er fra Trondheim, vært åpen om at filmen er basert på hennes egen historie. Det gir flere mulige fallgruber på veien til filmdrama, for en personlig historie full av sterke og vanskelige følelser.