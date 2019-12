Svært severdig skilsmisse

Helt siden det internasjonale gjennombruddet med «The Squid and The Whale»(2005) har Noah Baumbach måttet tåle merkelappen «sin generasjons Woody Allen», for bittersøte, velskrevne og godt spilte relasjonsdrama fra New York med humor og vidd. Som forgjengeren «The Meyerowitz Stories» er også «Marriage Story» produsert for Netflix, men denne vises på Cinemateket i Trondheim(onsdag) før den får strømmepremiere til helga.