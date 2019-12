Min anmeldelse av «Frost» i 2013 var preget av at jeg så den norskdubbede versjonen. Etter å ha sett originalversjonen flere ganger, innrømmer jeg gjerne at 4-eren på terningen var for streng, for et klassisk, banebrytende Disney-eventyr på film. Den klarte til og med å provosere mannsrolleguru Jordan Peterson.